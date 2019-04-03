Глава МВД России встретился в Пхеньяне с представителями правительства КНДР

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Во вторник в Пхеньяне министр внутренних дел России Владимир Колокольцев провёл ряд встреч с представителями правительства КНДР. По сообщению агентства ЦТАК, в ходе встречи с министром народной безопасности КНДР Чхве Бу Илем обсуждались вопросы сотрудничества между двумя странами в правоохранительной сфере. По сообщению ТАСС, Владимир Колокольцев встретился с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Намом. Как сообщила представитель МВД России Ирина Волк, Владимир Колокольцев рассказал Ким Ён Наму о масштабной работе, проведённой российскими правоохранительными органами для обеспечения безопасности на прошлогоднем чемпионате мира по футболу. «Стороны обсудили пути укрепления связей между государствами, отметили активизацию российско-северокорейских межведомственных контактов, в том числе по линии правоохранительных органов», - подчеркнула Ирина Волк.