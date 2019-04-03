Азиатский банк развития снизил прогноз роста экономики РК на этот год до 2,5%

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Азиатский банк развития снизил в среду прогноз роста южнокорейской экономики на этот год до 2,5%. Это на 0,1% меньше по сравнению с прогнозом, опубликованным в декабре прошлого года. Экономический рост на 2020 год прогнозируется также на 2,5%. В марте Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сократила прогноз роста южнокорейской экономики на этот год с 2,8% до 2,6% в связи с замедлением мировой торговли. Эксперты Азиатского банка развития относят к основным рискам для экономики торговые трения между США и Китаем, а также неопределённость в отношении планируемого выхода Великобритании из Евросоюза.