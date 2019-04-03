В РК начались работы по ремонту центров для проведения видеовстреч разделённых семей

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В среду в РК начались работы по ремонту и модернизации 13 центров для проведения встреч разделённых семей в режиме видеоконференций. Как сообщили в министерстве по делам воссоединения, все работы планируется завершить до конца апреля. Центры, расположенные в разных районах страны, не использовались почти 12 лет, после проведения последней встречи в режиме видеоконференций в 2007 году. В министерстве по делам воссоединения планируют обсудить с представителями Пхеньяна вопросы ремонта и модернизации таких центров, находящихся в КНДР. Ремонт и модернизация центров стали возможны после того, как Совет Безопасности ООН вывел из-под санкций поставки в КНДР оборудования для проведения видеоконференций.