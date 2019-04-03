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В мире

Госдепартамент США: Вашингтон готов к дальнейшему взаимодействию с Пхеньяном

Write: 2019-04-03 12:07:46Update: 2019-04-03 12:29:53

Госдепартамент США: Вашингтон готов к дальнейшему взаимодействию с Пхеньяном

Photo : YONHAP News

Госсекретарь США Майкл Помпео дал понять, что Вашингтон готов к дальнейшему взаимодействию с Пхеньяном. Об этом сообщил во вторник представитель госдепартамента Роберт Палладино, отвечая на вопрос о том, выразила ли Северная Корея заинтересованность в очередном двустороннем саммите с США.   Как отметил в понедельник в радиоинтервью глава госдепартамента Майкл Помпео, он надеется, что президент Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чон Ын встретятся «в ближайшие месяцы», чтобы сделать «существенный шаг» к денуклеаризации Севера. Таким образом, США снова дали понять, что готовы идти дальше, - сказал Роберт Палладино. 
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