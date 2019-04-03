Минобороны РК принесло извинения за подавление восстания на острове Чечжудо 71 год назад

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Представитель министерства обороны РК выразил «глубокое сожаление» по поводу кровавого подавления восстания на острове Чечжудо, произошедшего в 1948-1954 годах. Это первое заявление южнокорейского военного ведомства, которое касается данного инцидента. «Министерство обороны выражает глубокое сожаление и соболезнования жителям Чечжудо, которые стали жертвами вооружённого подавления восстания», - говорится в заявлении министерства. Представитель минобороны сказал также, что министерство уважает дух специального закона о расследовании причин гибели народа на острове, который принят в 2000 году в период правления президента Ким Дэ Чжуна. По оценкам, более 10 тысяч жителей Чечжудо погибло и почти 3.600 пропали без вести в результате трагедии, которая явилась результатом идеологического раскола Кореи после её освобождения от колониального правления Японии, длившегося с 1910 по 1945 год.