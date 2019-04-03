До конца апреля в районе ДМЗ будут открыты три прогулочных маршрута

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До конца апреля в районе Демилитаризованной зоны будут открыты три пешеходных маршрута. Как сообщил в среду представитель правительства, трассы под названием «Маршруты мира в ДМЗ», пролягут на восточном, центральном и западном участках межкорейской границы в районах уездов Косон-гун и Чхольвон-гун, а также города Пхачжу. Прокладка пешеходных маршрутов в районе ДМЗ предусмотрена межкорейским соглашением от 19 сентября прошлого года. Проект реализован совместно министерствами культуры, спорта и туризма, обороны, экологии и по делам воссоединения. В конце апреля в пилотном режиме будет открыт маршрут в районе уезда Косон-гун. После чего все три маршрута начнут действовать в постоянном режиме. Безопасность туристов на маршрутах будут обеспечивать южнокорейские военнослужащие.