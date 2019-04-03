Президент РК обсудил ситуацию в экономике с бывшими руководителями правительства

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Президент РК Мун Чжэ Ин встретился в среду с бывшими руководителями правительства, чтобы узнать их мнения о способах стимулирования экономики. В администрации президента собрались восемь бывших высших правительственных чиновников и экономических экспертов, в том числе, бывший премьер-министр Чон Ун Чхан, а также бывшие управляющие Банком Кореи Пак Сын и Ким Чжун Су. Политика экономического роста, основанная на росте доходов, в последнее время подвергается серьёзной критике как со стороны работодателей, так и работников. Руководители компаний утверждают, что повышение минимальной заработной платы затруднило ведение бизнеса, а рабочие жалуются на фактическое сокращение их доходов из-за ввода в действие 52-часовой рабочей недели. Встречаясь в понедельник с представителями общественных организаций, президент Мун Чжэ Ин признал ряд неудач своей экономической политики.