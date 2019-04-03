Компания Hyundai Engineering выиграла тендер на строительство водоочистных сооружений в Демократической Республике Конго

Hyundai Engineering, крупнейшая в РК компания, которая занимается строительством промышленных объектов, выиграла тендер на строительство водоочистных сооружений в Демократической Республике Конго стоимостью 61 млн долларов. По договору с государственным агентством по очистке воды Regideso, южнее столицы страны города Киншаса будут построены очистные сооружения, рассчитанные на переработку 35 тыс. тонн воды в сутки. От них до столицы будет проложен 29-километровый трубопровод. Проект будет финансироваться из Фонда сотрудничества в области экономического развития, созданного в 1987 году для оказания помощи развивающимся и менее развитым странам с помощью займов с низкими процентными ставками.