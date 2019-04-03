Компания Standart & Poor's пересмотрела прогноз роста южнокорейской экономики на этот год

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Международная аналитическая компания Standart & Poor's снизила прогноз роста южнокорейской экономики на этот год с 2,5% до 2,4%. В докладе по Азиатско-Тихоокеанскому региону, представленному 3 апреля, отмечается, что внешнеэкономическая активность РК может сократиться в связи со спадом в производстве полупроводников и трениями с США вокруг пошлин на запчасти для автомобилей. Внутренний рынок РК слаб в связи с ухудшением ситуации на рынке труда и реструктуризацией компаний. Помимо этого, Standart & Poor's предположила, что Банк Кореи может сохранить стремление к смягчению кредитной политики, поэтому в этом году возможно снижение учётной ставки.