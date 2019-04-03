Realmeter: Неудачи в кадровой политике привели к снижению рейтинга президента РК Мун Чжэ Ина

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Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина составил 47,5%, понизившись на 0,2% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого с 8 по 10 апреля агентством Realmeter среди полутора тысяч жителей разных регионов страны. По мнению аналитиков, снижение рейтинга вызвано кадровыми неудачами главы государства: Национальное собрание отказалось утверждать ряд предложенных им кандидатов на посты министров. Несмотря на это, уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро повысился на 0,6%, составив 37,8%. Рейтинг оппозиционной партии Свободная Корея составил 30,4%, повысившись на 0,3%, партии Справедливости - 8,2%, партии Справедливого будущего - 5,8%, партии Демократии и мира - 2,4%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 2% при уровне достоверности 95%.