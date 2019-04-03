Февральский профицит платёжного баланса РК сократился

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В феврале профицит платёжного баланса РК составил 3 млрд 600 млн долларов, сократившись на 300 млн долларов по сравнению с тем же месяцем прошлого года и увеличившись на 28 млрд 200 млн долларов по сравнению с январём. Как сообщили в Банке Кореи, сокращение профицита обусловлено сокращением экспорта. Тем не менее, профицитный показатель текущего платёжного баланса сохраняется 82 месяца подряд, с мая 2012 года. Профицит товарного баланса составил 5 млрд 480 млн долларов. Это минимальная отметка с июля 2014 года. Экспорт сократился на 10,8% в годовом исчислении, что является самым большим снижением с апреля 2016 года. Февральский эскорт сократился на 11,4%, а импорт – на 12,6%. В сфере услуг зафиксирован дефицит в 1 млрд 720 млн долларов. Он оказался самым низким с декабря 2016 года. В РК в феврале побывали 1 млн 200 тыс. иностранцев, а за рубежом побывали в тот же период 2 млн 620 тыс. иностранцев.