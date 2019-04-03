Джозеф Данфорд: РК и США сохраняют приемлемый уровень боеготовности

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РК и США с помощью совместных учений сохраняют приемлемый уровень боеготовности. Такую позицию выразил на встрече с журналистами председатель Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил США генерал корпуса морской пехоты Джозеф Данфорд. Незадолго до этого он принял участие в церемонии награждения министра обороны РК Чон Гён Ду орденом «Легион почёта» на военной базе Форт Майерс. Он ещё раз подчеркнул позицию, ранее озвученную в Белом доме, о том, что союз РК и США является основой подержания мира и стабильности в Северо-Восточной Азии. Помимо этого, он назвал передачу Сеулу оперативного контроля над своими войсками в военное время одним из ключевых событий ближайшего будущего. Министр обороны РК Чон Гён Ду незадолго до этого посетил Вашингтон, где обсудил с представителями США данный вопрос, а также ситуацию с совместными учениями, которые не отменены, а просто реструктурированы, учитывая уровень развития нового оружия.