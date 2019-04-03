В РК впервые в мире началось предоставление услуг связи 5G

Photo : YONHAP News

3 апреля три южнокорейские телекоммуникационные компании SK, KT и LG впервые в мире начали предоставление услуги мобильной связи стандарта 5G. Начиная с 4 апреля, компании приступили к подключению к новой услуге пользователей смартфона Galaxy S10 5G. Южнокорейское правительство планировало запустить услугу 5G ещё в марте, но из-за задержки поставок смартфонов с поддержкой данной технологии планы были пересмотрены. Столь внезапное начало предоставления новых услуг связывают с тем, что ранее крупнейший американский оператор мобильной связи Verizon перенёс дату выхода телефонов с поддержкой технологий 5G с 11 на 4 апреля. Технология 5G была успешно протестирована во время зимней Олимпиады в Пхёнчхане в феврале прошлого года. Мобильная связь пятого поколения обеспечивает высокую скорость передачи данных, которая достигает 25 Гб/с. Это даёт возможность транслировать видео в разрешении Ultra HD.