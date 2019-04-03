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Винсент Брукс считает необходимым создание фонда поддержки экономического развития КНДР

Write: 2019-04-04 11:12:48Update: 2019-04-04 13:23:34

Винсент Брукс считает необходимым создание фонда поддержки экономического развития КНДР

Бывший командующий американскими войсками на Корейском полуострове Винсент Брукс считает необходимым создание международного фонда экономического развития КНДР в целях продвижения денуклеаризации Севера. Выступая 3 апреля на конференции в New-York Korea Society, Винсент Брукс отметил, что Север должен увидеть готовность мирового сообщества оказать ему реальную поддержку в случае отказа от ядерного оружия. Он подчеркнул, что Пхеньян не сможет воспользоваться этой помощью до полной денуклеаризации. Коснувшись возобновления работы Кэсонского индустриального комплекса и туристических поездок в горы Кымгансан, Брукс сказал, что эта тема не касается международной поддержки экономического развития КНДР.
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