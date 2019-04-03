Мэрия Сеула вложит в развитие предпринимательства 1,9 трлн вон

Photo : KBS News

Мэрия Сеула планирует к 2022 году вложить 1 трлн 900 млрд вон или 1,5 млрд долларов в проект «Сеул – город предпринимательства». В первую очередь власти намерены подготовить инновационную кадровую базу в составе 10 тыс. человек, которые возглавят предпринимательство в столице. Для этого будет создана Академия стартапов. На территории Сеула будет создано 2.200 площадок для новых предприятий, что в два раза больше, чем сейчас. Планируется расширить поддержку успешных компаний. Начинающие предприятия, испытывающие нехватку инвестиций, в течение шести месяцев получат финансирование и поддержку в реализации наиболее инновационных идей. Для этого власти обеспечат помощь в анализе потенциала идей, проектировании и поиске подходящих производственных площадок. Благодаря инвестициям, мэрия намерена к 2022 году увеличить количество венчурных компаний, потенциал которых превышает 1 млрд долларов, с нынешних 7 до 15. Кроме того, планируется увеличить долю венчурного бизнеса в общих продажах коммерческих компаний с 3% в 2017 году до 7%.