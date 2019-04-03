Парламентский комитет призвал Японию внести изменения в школьные учебники

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Комитет Национального собрания РК по вопросам образования принял в четверг резолюцию с призывом к властям Японии пересмотреть содержание школьных учебников, в которых корейские острова Токто в Восточном море описаны как японская территория. В резолюции подчёркивается, что Токио искажает историю японской агрессии в Корее, угрожая территориальной целостности РК. Острова Токто исторически, географически и по международному праву являются территорией РК. Учебники, содержание которых искажено, воспитывают школьников в духе неправильного понимания истории, создавая препятствие улучшению отношений между странами,- говорится в резолюции.