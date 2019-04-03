Терренс О'Шонесси: КНДР близка к началу производства и размещения МБР

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В 2017 году КНДР была близка к началу производства межконтинентальных баллистических ракет и их реальному размещению. Об этом заявил глава Северного командования Вооружённых сил США и командования ВВС Северной Америки генерал Терренс О'Шонесси, выступая 3 апреля на слушаниях в подкомитете по стратегическим войскам при сенатском комитете по вооружённым силам. Генерал заявил, что после того, как в 2017 году в КНДР были успешно проведены испытания МБР, способной достичь США, северокорейский лидер Ким Чон Ын заявил о завершении соответствующих исследований. Это, по словам Терренса О'Шонесси, указывает, что Север к тому моменту был практически готов к производству и размещению МБР. Он также сказал, что «почти уверен» в том, что Ким Чон Ын планирует применить это оружие, если на Корейском полуострове возникнет конфликт.