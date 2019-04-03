Лидер КНДР ознакомился с ходом строительства в уезде Самчжиён-гун

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Лидер КНДР Ким Чон Ын посетил строительный объект в уезде Самчжиён-гун провинции Янгандо. Он ознакомился с ходом первого этапа масштабной стройки, которая включает строительство 1.900 домов. Ким Чон Ын посетил заводы по производству картофельной муки и напитков, поговорил с одной из семей, въехавших в новый дом. «Благоустройство уезда Самчжиён-гун - это часть борьбы с враждебными силами, которые пытаются помешать нашему развитию», - цитируют СМИ слова Ким Чон Ына. Северокорейская пропаганда описывает данный регион как место, где основатель КНДР Ким Ир Сен вёл борьбу против японцев, а также как место рождения Ким Чен Ира. Ким Чон Ын дал указание превратить уезд Самчжиён-гун в место с самыми лучшими условиями жизни и «город современной цивилизации». СМИ КНДР подчёркивают, что необходимо показать всему миру непоколебимость КНДР перед международными санкциями.