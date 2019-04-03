Старение общества и низкая рождаемость - в списке самых важных проблем в РК

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Южнокорейские учёные пришли к выводу о том, что и через десять лет проблемы низкой рождаемости и старения общества будут входить в список наиболее важных проблем для страны. 4 апреля Корейский институт научно-технологического планирования и оценки (KISTEP) представил результаты анализа соответствующих исследований учёных. Был подготовлен список из десяти тем, которые, по прогнозам, будут и через десять лет больше всего интересовать южнокорейцев. В него вошли: низкая рождаемость и старение общества, социальная нестабильность, вызванная усугублением поляризации населения, низкий экономический рост и изменение стратегии роста, перемены в межкорейских отношениях, нестабильность на рынке труда, неудача в противодействии климатическим изменениям, революция в производстве, рост продолжительности жизни, природные катаклизмы, изменение промышленной структуры.