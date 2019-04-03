Правительство призывает граждан РК соблюдать осторожность в сезон фестивалей

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4 апреля министерство административного управления и безопасности РК призвало граждан страны проявить осторожность, учитывая весенний сезон различных культурно-массовых мероприятий. Сообщается, что в апреле и мае местные администрации и жители страны планируют организовать 248 фестивалей. В 98 из них традиционно принимают участие более ста тысяч человек. Так Сеульского фестиваля фейерверков средний показатель составляет 5 млн человек, фестиваля цветения вишни в муниципальном округе Чинхэ-гу – 3 млн человек. Всего таких мероприятий с количеством участников более 1 млн человек – семь. В связи с большим потоком людей, отмечается в министерстве, необходимо принимать меры предосторожности при посещении потенциально опасных мест.