Ким Хён Чжон: Переговоры о денуклеаризации КНДР должны продолжаться

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Переговоры о денуклеаризации Пхеньяна должны продолжаться. Об этом заявил в среду в беседе с южнокорейскими журналистами по завершении визита в США заместитель начальника управления национальной безопасности администрации президента РК Ким Хён Чжон. В ходе визита он встретился в Белом доме с заместителем советника президента США по национальной безопасности Чарльзом Куперманом, обсудив с ним детали предстоящего на будущей неделе южнокорейско-американского саммита. Ким Хён Чжон отказался комментировать перспективу отправки в Пхеньян специального представителя южнокорейского правительства в преддверии переговоров президентов РК и США Мун Чжэ Ина и Дональда Трампа. Ким Хён Чжон подчеркнул, что он не обсуждал со своим американским коллегой вопросы, касающиеся возобновления межкорейских экономических и туристических проектов.