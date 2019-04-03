Парламентарии утвердили Чин Ёна в должности министра административного управления и безопасности

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Парламентский комитет по вопросам государственного управления утвердил в четверг Чин Ёна в должности министра административного управления и безопасности. Это третий по счёту кандидат на должность в правительстве, утверждённый парламентариями, из пяти предложенных президентом страны Мун Чжэ Ином в рамках перестановок в кабинете министров. Ранее на этой неделе были утверждены два новых министра – культуры, спорта и туризма, а также морского и рыбного хозяйства. 31 марта глава государства отозвал ранее предложенную им кандидатуру на должность министра науки и информационно-коммуникационных технологий. Кандидат на должность министра сухопутных территорий и транспорта взял самоотвод на фоне подозрений в нарушении этических норм.