Уезд Косон-гун провинции Канвондо объявлен зоной бедствия

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Правительство РК объявило в пятницу уезд Косон-гун провинции Канвондо на северо-восточном побережье зоной бедствия из-за мощного пожара, охватившего пять административных единиц. Решение о том, объявлять ли отдельные регионы особыми зонами бедствия, будет принято после оценки степени причинённого им ущерба,- сообщил представитель правительства. По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание трансформаторной подстанции. Огонь быстро перекинулся на горные склоны, где растут хвойные леса. Ситуация осложняется сухой погодой и сильным ветром. Пожаром блокированы отдельные участки автодорог. Из ряда районов эвакуированы более 4 тысяч жителей. Подтверждена гибель одного человека, ещё 11 человек получили ранения и ожоги различной степени тяжести. Огонь уничтожил 385 гектаров леса и более трёхсот построек в уезде Косон-гун, городах Сокчхо и Каннын. В пятницу отменены занятия в местных школах. На тушение пожара мобилизованы 872 спецмашины, более 3 тысяч человек. Привлечены военные. Пожару присвоен высший, третий уровень. Первый уровень объявляется при пожаре местного значения, второй в случае, если огонь переходит границы городов и провинций, третий уровень указывает на бедствие общенационального масштаба. Сильный ветер и сухость воздуха затрудняет борьбу с пожаром.