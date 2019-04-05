Президент РК взял ситуацию в провинции Канвондо под личный контроль

Photo : KBS News

5 апреля президент РК Мун Чжэ Ин отменил участие в мероприятии по случаю Дня древонасаждений, взяв под личный контроль ситуацию в провинции Канвондо на северо-восточном побережье страны, где бушует лесной пожар. Утром глава государства посетил Национальный центр управления в кризисных ситуациях, проведя там экстренное селекторное совещание, в котором участвовали представители Координационного центра по борьбе со стихийными бедствиями, Службы пожарной охраны и Корейского управления лесного хозяйства. Мун Чжэ Ин призвал сосредоточить все усилия на борьбе с пожаром, не допустив новых жертв. Он дал указание оперативно делиться подробной информацией о развитии ситуации со СМИ, распространив через социальные сети и другие каналы руководство о действиях в случае лесного пожара. Президент отметил необходимость взаимодействия с северокорейской стороной в случае, если пожар начнёт распространяться в сторону КНДР.