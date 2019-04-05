Ким Хён Чжон: Переговоры по подготовке к саммиту РК-США прошли успешно

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Переговоры по подготовке к южнокорейско-американскому саммиту, который состоится 11 апреля в Вашингтоне, прошли успешно, и его участникам удастся достичь хороших результатов. Об этом сообщил журналистам по прибытии в Сеул из США заместитель начальника управления национальной безопасности администрации президента РК Ким Хён Чжон. Он не стал озвучивать подробностей повестки саммита. Коснувшись ситуации в КНДР, он напомнил о необходимости продолжать переговоры по денуклеаризации. Ким Хён Чжон подчеркнул, что он не обсуждал со своим американским коллегой, заместителем советника президента США по национальной безопасности Чарльзом Куперманом, вопросы, касающиеся возобновления работы Кэсонского индустриального комплекса и туристических поездок в горы Кымгансан.