Поиски останков погибших в Корейской войне принесли первые результаты

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В ходе начавшихся первого апреля поисков останков военнослужащих, погибших в ходе Корейской войны в районе демилитаризованной зоны, получены первые результаты. Как сообщили в министерстве обороны РК, 4 апреля на возвышенности Хвасальмори в провинции Канвондо, где проходила крупнейшая битва Корейской войны, во время работы по разминированию местности были обнаружены фрагменты человеческих костей, которые могут принадлежать погибшим. Останки будут отправлены на идентификацию. Согласно договорённостям от 19 сентября, Юг и Север должны были совместно вести поиски останков погибших в демилитаризованной зоне. Однако впоследствии со стороны Севера не последовало каких-либо действий по реализации договорённостей. Поэтому южнокорейская сторона начала работу самостоятельно.