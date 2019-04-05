В первом квартале показатели Samsung Electronics резко ухудшились

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В первом квартале этого года финансовые показатели Samsung Electronics резко ухудшились в результате снижения цен на полупроводники и сокращения спроса на дисплеи. Операционная прибыль составила 6 трлн 200 млрд вон (5 млрд 450 млн долларов), что на 60,4% меньше, чем год назад и на 42,6% меньше по сравнению с предыдущим кварталом. Объём продаж сократился на 14,1% в годовом исчислении и на 12,3% по сравнению с предыдущим кварталом, составив 52 трлн вон или 45 млрд 700 млн долларов. Реальные показатели оказались значительно ниже ожиданий рынка.