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Корея: Юг-Север

Предприниматели РК призвали Дональда Трампа вывести из-под санкций проекты межкорейского сотрудничества

Write: 2019-04-05 12:21:03Update: 2019-04-05 12:27:48

Предприниматели РК призвали Дональда Трампа вывести из-под санкций проекты межкорейского сотрудничества

Photo : YONHAP News

Южнокорейские предприниматели, работавшие в Кэсонском индустриальном комплексе, призвали президента США Дональда Трампа вывести из-под санкций проекты межкорейского сотрудничества. Данный призыв был озвучен 4 апреля на организованном Советом по примирению и сотрудничеству корейской нации мероприятии, посвящённом межкорейским обменам на неправительственном уровне. Представители предпринимателей указали, что закрытие Кэсонского комплекса поставило под угрозу вопрос выживания более 200 тыс. жителей Юга и Севера, которые были задействованы в работе комплекса. Ранее правительство РК в очередной раз отклонило уже восьмое по счёту прошение вышеуказанных компаний о посещении Кэсона в целях ознакомления с состоянием своих производственных мощностей. 
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