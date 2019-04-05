Предприниматели РК призвали Дональда Трампа вывести из-под санкций проекты межкорейского сотрудничества

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Южнокорейские предприниматели, работавшие в Кэсонском индустриальном комплексе, призвали президента США Дональда Трампа вывести из-под санкций проекты межкорейского сотрудничества. Данный призыв был озвучен 4 апреля на организованном Советом по примирению и сотрудничеству корейской нации мероприятии, посвящённом межкорейским обменам на неправительственном уровне. Представители предпринимателей указали, что закрытие Кэсонского комплекса поставило под угрозу вопрос выживания более 200 тыс. жителей Юга и Севера, которые были задействованы в работе комплекса. Ранее правительство РК в очередной раз отклонило уже восьмое по счёту прошение вышеуказанных компаний о посещении Кэсона в целях ознакомления с состоянием своих производственных мощностей.