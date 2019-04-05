Во Вьетнаме задержаны и отправлены в Китай трое северокорейцев

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Во Вьетнаме задержаны и отправлены в Китай трое северокорейских беженцев, которые планировали перебраться в РК. Как сообщается, в середине марта шестеро северян переправились через реку Амноккан, а затем через Китай добрались до Вьетнама. Они пересекли вьетнамскую границу, но 1 апреля попались у контрольно-пропускного пункта. Трое из них были задержаны. Ими оказались молодой мужчина и две девушки. Китайские власти согласились отправить задержанных в РК, если южнокорейское правительство даст гарантии. Однако МИД РК не принял оперативных мер. Сразу после подтверждения информации о беженцах были приняты все возможные меры. В результате северяне не подверглись принудительной репатриации. Учитывая интересы безопасности, более подробная информация не разглашается. Сообщается лишь, что прилагаются усилия для того, чтобы предоставить задержанным право выбора места депортации.