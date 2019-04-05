Gallup Korea: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина продолжает снижаться

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Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина упал до очередной минимальной отметки с момента вступления в должность в мае 2017 года. Как сообщило в пятницу агентство Gallup Korea, он составляет 41%, что на 2% меньше, чем неделю назад. Не одобряют деятельность главы государства 49% из более чем тысячи участников опроса, проведённого 2-4 апреля. Вторую неделю подряд растёт количество респондентов, которые среди недостатков работы главы государства отмечают неэффективную кадровую политику. Ранее наибольшее количество респондентов указывали на неспособность улучшить экономическую ситуацию в стране и решить социальные проблемы населения. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил 37%, а крупнейшей оппозиционной партии Свободная Корея - 23%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%.