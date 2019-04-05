Командование силами ООН и минобороны РК обсуждают проект туристических маршрутов в ДМЗ

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Командование силами ООН ежедневно контактирует с правительством РК по проекту прокладки в районе межкорейской границы туристических маршрутов. Об этом говорится в письме командования, направленном 5 апреля журналистам при министерстве обороны РК. В нём положительно оцениваются перспективы реализации проекта. Ранее правительство РК планировало открыть «маршруты мира» уже в конце апреля. Однако это вызвало критику в связи с недостаточными мерами безопасности. В этой связи правительство решило сначала открыть только один из трёх маршрутов, который не проходит через внутреннюю часть демилитаризованной зоны. Он проложен в районе уезда Косон-гун провинции Канвондо. Для прохождения туристов на территорию ДМЗ необходимо получить разрешение командования ООН. Кроме того, в настоящий момент министерство обороны РК и командование ООН ведут переговоры об обеспечения безопасности туристов.