Парламентская делегация РК посетит приграничные с КНДР районы Китая и России

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Делегация парламентского комитета по межкорейскому экономическому сотрудничеству посетит районы Китая и России, граничащие с КНДР. В составе делегации 11 депутатов от правящих и оппозиционных сил. В период с 7 по 11 апреля делегация посетит Владивосток в России, а также китайские города Хуньчунь, Шэньян и Даньдун. Они ознакомятся с рабочими докладами южнокорейских консулов, побывают на обзорной площадке в районе Фанчуаньна стыке границ Китая, России и КНДР. 10 апреля в Шэньяне состоится встреча с южнокорейскими предпринимателями. Часть членов делегации 11 апреля примут участие в церемонии по случаю 100-летия создания Временного правительства Республики Корея в Шанхае.