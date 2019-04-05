Парламент РК одобрил соглашение о распределении расходов на содержание американского военного контингента

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5 апреля в Национальном собрании РК состоялось пленарное заседание, на котором депутаты ратифицировали проект десятого южнокорейско-американского соглашения о распределении расходов на содержание американских войск, размещённых на юге Корейского полуострова. За это проголосовали 139 из 194 присутствовавших депутатов. Против высказались 33 депутата. Доля расходов южнокорейской стороны повысилась на 8,2% по сравнению с предыдущим годом, составив 1 трлн 38,9 млрд вон, что предположительно составляет половину общих расходов на содержание американского военного контингента. Срок действия соглашения - один год.