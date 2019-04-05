В правительстве РК признают трудную ситуацию в экономике

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В правительстве РК считают, что экономика страны находится в тяжёлом положении, а риски снижения темпов роста растут. Об этом было заявлено в пятницу в ходе заседания по вопросам стратегии инновационного развития, прошедшего под председательством первого заместителя министра планирования и финансов Ли Хо Сына. Он заявил, что февральские показатели в производстве, инвестициях и потреблении ухудшились по сравнению с январём. В значительной степени это объясняется сокращением количества рабочих дней, однако такие данные указывают на общую сложную ситуацию в экономике. Ли Хо Сын отметил сокращение объёма экспорта, продолжающееся четыре месяца подряд. В этой связи, по его словам, правительство намерено в кратчайшие сроки подготовить проект дополнительного бюджета, а также сосредоточиться на быстром выполнении задач по улучшению качества жизни населения и активизации экономики.