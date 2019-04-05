В РК самый высокий средний заработок - у депутатов

Photo : YONHAP News

В РК самый высокий средний заработок оказался у депутатов Национального собрания. Об этом говорится в докладе Службы информации о занятости, представленном в пятницу. В нём представлен рейтинг специальностей по уровню годового дохода. Показатель парламентариев составил максимальную отметку – 140 млн вон или 124 тыс. долларов. Далее следуют специалисты в пластической хирургии – 120 тыс. долларов, высокопоставленные должностные лица в частных компаниях – 114 тыс. долларов, дерматологи и косметологи, а также лоцманы – 105,5 тыс. долларов, ректоры, деканы и завкафедрами вузов – 96,8 тыс. долларов. В ходе подготовки данного доклада были проведён анализ 18.972 человек 618-ти профессий.