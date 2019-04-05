Южнокорейский экспорт в Индию вырос в марте на 13,7%

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В марте южнокорейский экспорт в Индию вырос на 13,7% в годовом исчислении, составив 1 млрд 380 млн долларов. Об этом сообщили 5 апреля в Корейском агентстве содействия внешней торговле и инвестициям (KOTRA), указав, что это предварительные данные. Таким образом, показатель растёт семь месяцев подряд. Рост выше 10% сохраняется с января этого года. Такая тенденция примечательна на фоне общего сокращения объёма экспорта на 8,2%. Среди товаров, поставляемых на индийский рынок, наибольший рост наблюдается относительно продукции машиностроения, дисплеев и автозапчастей. Спрос на автозапчасти связан со строительством в Индии завода KIA Motors. Между тем, импорт из этой страны снизился на 26,6%, составив 385 млн долларов.