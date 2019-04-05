РК развивает обмены со странами Африки

Южнокорейско-африканский фонд при МИД РК и центр международных обменов провинции Чолла-Пукто заключили рабочий меморандум о взаимопонимании в целях активизации обменов между РК и странами Африки. Об этом стало известно 5 апреля. Два ведомства приняли решение сотрудничать в обмене информацией и осуществлении совместных проектов, а также в налаживании системы молодёжных обменов РК и Африки. В целях подготовки к успешному проведению XXV Всемирного Джамбори в 2023 году было решено в течение пяти лет с этого года проводить программу молодёжных лагерей РК и стран Африки. Первое мероприятие состоится с 6 по 12 августа этого года в районе дамбы Сэмангым в провинции Чолла-Пукто.