Северо-восточное побережье РК охвачено лесным пожаром

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Мощный лесной пожар затронул пять административных единиц провинции Канвондо на северо-восточном побережье страны – уезды Косон-гун, Инчжэ-гун, города Сокчхо, Тонхэ и Каннын. Особенно сильно пострадал уезд Косон-гун, объявленный зоной бедствия. Решение о том, объявлять ли другие районы особыми зонами бедствия, будет принято после оценки степени причинённого им ущерба,- сообщил представитель правительства. Пожар возник в четверг вечером в одной из деревень уезда Косон-гун. Причина выясняется, но существует предположение, что пожар вызвало возгорание трансформатора на одной из опор линии электропередач. Огонь быстро перекинулся на горные склоны, где растут хвойные леса. Ситуация осложняется сухой погодой и сильным ветром. Пожаром блокированы отдельные участки автодорог, закрыто движение по железным дорогам. Из уездов Косон-гун, Инчжэ-гун, городов Сокчхо, Тонхэ и Каннына эвакуированы более 4 тысяч человек. Подтверждена гибель одного человека, ещё 35 человек получили ранения и ожоги различной степени тяжести. Огонь уничтожил более 500 гектаров леса и более трёхсот построек. В пятницу отменены занятия в 50-ти местных школах. На тушение пожара мобилизованы 872 спецмашины, 10 вертолётов и более 13 тысяч человек, в том числе военные и полицейские.