Районы провинции Канвондо, пострадавшие от лесного пожара, объявлены особыми зонами бедствия

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6 апреля президент РК Мун Чжэ Ин объявил особыми зонами бедствия пять районов провинции Канвондо на северо-восточном побережье страны, пострадавших от сильнейшего лесного пожара. Данный статус получили уезды Косон-гун, Инчжэ-гун, города Сокчхо, Тонхэ и Каннын. Этим административным единицам предоставлена возможность получить бюджетную поддержку на административные, финансовые и медицинские услуги. Из бюджета будут выделены средства на восстановление жилья, а также на компенсацию оплаты за обучение учеников старших классов. Пострадавшие получат поддержку в виде отсрочки или снижения оплаты за коммунальные услуги, мобильную связь и страхование. Помимо этого, подготовлен список мер, направленных на поддержку пострадавших. Среди них создание площадок для размещения эвакуированных, предоставление сборных домов и арендного жилья, чтобы сократить до минимума нахождение в центрах временного размещения. Помощь получат также фермеры, малые и средние предприниматели. Особые зоны бедствия объявляются в связи с лесным пожаром третий раз.