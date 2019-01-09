На этой неделе пройдут мероприятия, которые определят развитие ситуации на Корейском полуострове

Photo : KBS News

На этой неделе состоятся мероприятия, от которых в значительной степени зависит развитие ситуации на Корейском полуострове. Это сессия Верховного народного собрания (парламента) КНДР и южнокорейско-американский саммит. Первая сессия Верховного народного собрания 14-го созыва, в которой примут участие 680 депутатов, состоится 11 апреля. Она утвердит бюджет и важные кадровые перестановки. Велика вероятность, что в ходе сессии будет озвучено новое видение политики дальнейшего развития КНДР. Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявлял, что будет внимательно следить за выступлением северокорейского лидера Ким Чон Ына, в котором он может озвучить важное послание. В тот же день в Вашингтоне встретятся президенты РК и США Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп.