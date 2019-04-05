Корейский институт развития констатирует спад в отечественной экономике

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Корейский институт развития констатирует постепенный спад в отечественной экономике, указав на снижение спроса на внутреннем и зарубежных рынках. Такой вывод носит более жёсткий характер по сравнению с ноябрём прошлого года, когда эксперты института указывали на замедление темпов роста экономики. Эксперты отметили общее ухудшение основных показателей, демонстрирующих состояние рынка. Так, в январе и феврале рост розничных продаж составил лишь 1,1%, тогда как в тот же период прошлого года отметка достигала 4,3%. Кроме того, в феврале инвестиции в производственные мощности уменьшились на 26,9%. В экспорте продолжается спад, связанный с большинством наименований товаров, в том числе с полупроводниками. В марте сумма экспорта снизилась на 8,2% в годовом исчислении. На этом фоне международные аналитические компании снижают прогнозы роста южнокорейской экономики. Глобальное рейтинговое агентство Standard & Poor's и банк Nomura снизили прогноз на этот год с прежних 2,5% до 2,4%.