Завершился автосалон Seoul Motor show-2019

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С 29 марта по 7 апреля в Корейском международном выставочном центре KINTEX в городе Кояне провинции Кёнгидо проходил XII Сеульский международный автосалон Seoul Motor show. Его посетили 630 тыс. человек. В первые после открытия выходные показатель составил 255 тыс. человек, что на 10% больше, чем в 2017 году. На автосалоне были представлены 40 новых моделей 21 компании. Всего свои новинки и технологии показали 227 компаний. Большое внимание было уделено экологичным автомобилям, в которых в качестве топлива применяется водород и электроэнергия. Оргкомитет сообщил о планах в 2021 году провести масштабное мероприятие, в котором примут участие более 500 компаний.