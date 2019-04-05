Realmeter: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина вновь снизился до 47,3%

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Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина составил 47,3%, понизившись на 0,4% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом свидетельствуют представленные в понедельник результаты опроса, проведённого с 1 по 5 апреля агентством Realmeter среди 2,5 тысяч жителей разных регионов страны. На второй неделе марта показатель упал до минимальной отметки в 44,9%. Затем отметка немного выросла, но теперь снова пошла вниз на фоне скандалов вокруг кадровых неудач, «безнаказанности» высоких государственных чиновников и других. Отрицательно деятельность главы государства оценили 47,8% респондентов. Показатель вырос на 1,6%. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил 38,9%. Рейтинг оппозиционной партии Свободная Корея составил 31,2%, партии Справедливости - 7,2%, партии Справедливого будущего - 5,3%, партии Демократии и мира - 2,6%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 2% при уровне достоверности 95%.