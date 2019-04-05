В РК выявляют лишь 42% виновников лесных пожаров

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В последнее время Корейское управление лесного хозяйства выявило виновных в возникновении четырёх лесных пожаров на территории провинций Кёнсан-Пукто, Кёнгидо и Чолла-Пукто. Согласно закону об охране лесов, в случае совершения действий, приведших к лесному пожару, даже если они совершены неумышленно, виновный может быть заключён под стражу на три года и подвергнут штрафу в размере 25 тыс. долларов. В последние пять лет уровень выявления виновных в возникновении лесных пожаров составил 42%. Наказанию были подвергнуты 700 человек. Средний размер штрафа наложенного на них, составил 1,5 тыс. долларов на человека. Были случаи лишения свободы сроком до четырёх лет. 6 апреля 2016 года житель деревни Суанбо города Чхунчжу провинции Чхунчхон-Пукто жёг мусор, что привело к лесному пожару, в результате которого было уничтожено 53 гектара лесов. Суд вынес меру наказания в виде лишения свободы на срок 10 месяцев и выплату компенсации в размере 70 тыс. долларов.