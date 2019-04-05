Объявлено предупреждение о японском энцефалите

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8 апреля Корейский центр контроля и профилактики заболеваний объявил предупреждение о японском энцефалите. В настоящий момент комары вида Culex, которые являются переносчиками этого заболевания, обнаружены только на острове Чечжудо. В этом году предупреждение объявлено на пять дней позже, чем в прошлом году. Это связано с температурой воздуха ниже обычной. Ежегодно жертвами японского энцефалита становятся около 20 человек. 90% из них составляют люди старше 40 лет. При укусе в 99% случаев нет каких-либо симптомов. Однако уровень смертности от японского энцефалита составляет от 20 до 30%. В прошлом году жертвами заболевания стали 17 человек, 1 из которых скончался.