Доля занятого населения по отношению к ВВП снижается

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В прошлом году количество занятого населения по отношению к ВВП снизилось до минимальной отметки. Речь идёт о количестве работающих граждан, необходимом для обеспечения реального ВВП в 1 млрд вон или 880 тыс. долларов. По данным Банка Кореи, Национального статистического управления и Службы информации о занятости, показатель составил 16,79 человека. В 1990 году он составлял 43,1 человека, в 1997 году – 29,6, а в 2009 году – 19,9 человека. Значительное снижение показателя в прошлом году объясняется ростом экономики за счёт производства полупроводников, которое отличается низким эффектом в создании новых рабочих мест. По данным Корейского института промышленной экономики и торговли, по состоянию на 2014 год вышеуказанный показатель в производстве полупроводников составлял 1,4 человека, а в сфере услуг – 11,22 человека.