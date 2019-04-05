Спор политических сил о новых назначениях министров продолжается

Photo : YONHAP News

8 апреля президент РК Мун Чжэ Ин утвердил назначение Ким Ён Чхоля на пост министра по делам воссоединения и Пак Ён Сона на пост министра по делам малого, среднего и венчурного бизнеса. Во второй половине дня состоялась церемония их назначения. Таким образом, после прихода к власти администрации Мун Чжэ Ина количество глав правительственных ведомств, которые заняли свои посты без одобрения парламента, достигло десяти человек. Оппозиционная партия Свободная Корея выразила жёсткий протест против новых назначений. Её председатель Хван Гё Ан заявил, что если правительство не отменит назначение двух вышеуказанных министров, то у оппозиции не останется другого выбора, кроме как сопротивляться подобным действиям властей вместе с народом. Глава парламентской фракции На Гён Вон также высказалась против назначений министров, заявив, что самая большая причина политических противоречий заключается в администрации президента. Председатель партии Справедливого будущего Сон Хак Кю заявил, что администрация Мун Чжэ Ина игнорирует Национальное собрание. Глава фракции Ким Гван Ён заявил, что назначение двух министров является крайним проявлением односторонности и отсутствия диалога со стороны администрации президента и самого главы государства. Между тем, глава фракции правящей Демократической партии Тобуро Хон Ён Пхё заявил, что оппозиционная партия Свободная Корея не должна создавать помехи в реализации президентом своего законного права назначать кадры. 8 апреля Национальное собрание открывает апрельскую сессию. Однако до сих пор стороны даже не приступили к обсуждению рабочего расписания. Поэтому велика вероятность того, что и в апреле парламент вновь не сможет нормально работать из-за разногласий правящих и оппозиционных сил.