Умер председатель Hanjin Group Чо Ян Хо

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8 апреля в 00:16 в Лос-Анджелесе в возрасте 70 лет скончался председатель Hanjin Group, бывший председатель совета директоров компании Korean Air Чо Ян Хо. Он находился в США с декабря прошлого года на лечении лёгочного заболевания. Незадолго до смерти его состояние резко ухудшилось. До последнего момента рядом с ним находилась его супруга Ли Мён Хи, старший сын Чо Вон Тхэ, занимающий пост президента Korean Air, а также дочери Чо Хён А и Чо Хён Ми. Чо Ян Хо родился в 1949 году в Инчхоне. Он был старшим сыном основателя Korean Air Чо Чжун Хуна. Официально Чо Ян Хо начал работать в компании в 1974 году. Считается, что он внёс большой вклад в становление Korean Air в качестве национального перевозчика. Кроме того, Чо Ян Хо входил в состав исполнительного комитета Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), повысив авторитет южнокорейской отрасли авиаперевозок на мировой арене. В 2012 году он был награждён орденом «Мугунхва за гражданские заслуги» за вклад в завоевание страной права на проведение зимней Олимпиады в Пхёнчхане. В последнее время его имя оказалось в центре скандала вокруг неприемлемых методов управления Korean Air членами семьи Чо Ян Хо. В итоге, в марте он потерял пост председателя совета директоров компании Korean Air, который занимал 20 лет. Кроме того, его ожидало судебное разбирательство по обвинениям в растрате средств компании на сумму 23 млн 700 тыс. долларов.