Правительство подсчитало ущерб от лесного пожара в провинции Канвондо

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Подсчитан ущерб от лесного пожара в провинции Канвондо. Как сообщили в понедельник в Центральном штабе по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами, 478 домов были уничтожены огнём, 829 человек находятся в центрах временного размещения. Огонь также уничтожил 195 складских помещений и 50 других хозяйственных объектов, 434 единицы сельхозтехники, 61 животноводческую ферму и несколько тысяч голов домашнего скота. Уничтожено 530 гектаров леса. Огонь повредил 646 базовых станций и 1.351 линию интернета. Операторы мобильной связи заканчивают их восстановление.