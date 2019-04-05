Правительство РК и деловые круги инвестируют в развитие сферы 5G 26 млрд долларов

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Правительство РК намерено создать к 2026 году в сегменте технологий нового поколения связи 5G 500 тыс. рабочих мест. Данный план входит в стратегию «5G+», нацеленную на инновационный рост экономики. Она была представлена на церемонии, посвящённой коммерциализации технологий 5G, в которой приняли участие представители десяти ведомств, имеющих к этому отношение. Среди них министерство науки и информационно-коммуникационных технологий, министерство промышленности, торговли и энергетики, министерство планирования и финансов и другие. В рамках стратегии правительство совместно с частными деловыми кругами намерено вложить более 30 трлн вон или более 26 млрд долларов в создание инфраструктуры 5G по всей стране к 2022 году. Также были утверждены десять основных отраслей в развитии и реализации данных технологий. Это умные камеры наблюдения, носимые девайсы, виртуальная и дополненная реальность, смартфоны следующего поколения, оборудование для сетей 5G, компьютеры, информационная безопасность, 5G V2X, подключённые роботы, дроны и связанные с ними услуги, контенты, «умные» заводы, самоуправляемые автомобили, «умные» города и информационное здравоохранение. Правительство будет инвестировать в новые исследования в этих сферах. Для реализации данной стратегии решено сформировать комитет по стратегии 5G+, в который войдут представители различных ведомства, а также частных деловых кругов.